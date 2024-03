Chi è Pierdante Piccioni | il medico che ha ispirato Doc? È sposato? Ha figli?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024), noto come il “Dottor Amnesia”, è une scrittore italiano con una storia di rinascita straordinaria. Nato a Grontardo nel 1959, la sua vita è stata segnata da un incidente devastante nel 2013 che gli ha causato una grave amnesia, diventando la fonte di ispirazione per la celebre fiction “– Nelle tue mani”. Chi è, la carriera La sua carriera è stata illustre, fungendo da primario del pronto soccorso presso l’Ospedale Maggiore di Lodi e quello di Codogno. Inoltre, ha ricoperto il ruolo diente universitario presso l’Università degli Studi di Pavia e ha agito come consulente per il Ministero della salute. Tuttavia, il destino ha preso una svolta drammatica il 31 maggio 2013 quando, a causa di un incidente automobilistico ...