Chi è Michel Dessì | Pomeriggio 5 e imboscate Ferragnez | carriera e privato

(Di lunedì 4 marzo 2024) Chi èinviato diCinque? Classe 1990, è nato nella Piana di Gioia Tauro tra ulivi e aranci, discariche e rifiuti tossici. Giornalista, odia la violenza e il malaffare, i soprusi e gli egoismi. Nel giugno 2014 ho fondato SUD, la tv con l'accento meridionale; ha collaborato con IlGarantista, L'Ora della Calabria e Calabria Ora. Poi, come tanti, è stato costretto a dire addio alla Calabria per cercare la fortuna fuori. Cura un blog su IlGiornale.it e fa l'inviato a Mediaset. Appassionato di politica fin dalla giovane età, si è distinto dagli altri colleghi per la sua creatività e originalità nel proporre servizi insoliti e poco convenzionali, come quelli realizzati per Dalla Vostra Parte, il programma andato in onda su Rete 4 dal 2015 al 2018. Una volta chiuso è nato Stasera Italia con Giuseppe Brindisi e Veronica ...

Chi è Alessandro Condurro, da L’Antica Pizzeria da Michele in the world a Boss in incognito: Scopriamo chi è Alessandro Condurro, da L’Antica Pizzeria da Michele in the world a Boss in incognito con Max Giusti! La prima puntata del 2024 di Boss in incognito, trasmissione condotta da Max ...donnaglamour

Pomeriggio 5, l'inviato Michel Dessì figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello: Michel Dessì è l’inviato di Pomeriggio 5 che è quasi diventato uno stalker di Chiara Ferragni e Fedez. Il giornalista è il figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello Nip: di chi si tratta Pomer ...notizie

Michelle Hunziker, l'intervista in 100 secondi: I figli di Michelle Hunziker condividono un legame profondo, cementato da un’affinità ancestrale e da un amore che sfida le avversità del mondo. Chi sono i figli di Michelle Hunziker La sua è una ...informazione