Chi è Francesca Piccinini? Età | marito | figli e dove vive l’ex pallavolista

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 4 marzo 2024)è una rinomata ex giocatrice di pallavolo italiana, celebrata per i suoi notevoli successi sia a livello nazionale che internazionale. Dalle sue umili origini a Massa, in Toscana, alla sua illustre carriera in campo,ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport femminile.Inizio carriera e successi Il percorso pallavolistico dil’ha vista indossare le maglie di squadre prestigiose come Volley Modena e Volley Bergamo,ha giocato un ruolo fondamentale nell’assicurare cinque scudetti e sette titoli di Champions League. Il suo contributo allo sport ha consolidato il suo status di figura iconica nel regno dell’atletica femminile. L’età diNata il 10 gennaio 1979 a Massa (Massa Carrara, ...