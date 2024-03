Chi è Alessio Falsone? Età | fidanzata e Instagram

Grande Fratello , gesto amarissimo per Anita da parte di Alessio. Una sentenza. È successo poco fa in sala da pranzo: lui era seduto a mangiare, lei invece ... (caffeinamagazine)

Fratelli d’Italia e la visita in questura. Adduci: “Ci vuole del pelo sullo stomaco a legittimare la violenza su chi manifesta”: Dopo la visita di Fratelli d’Italia, ieri domenica 3 marzo, alla questura di Como (qui i dettagli). Un appuntamento nato dopo le polemiche per i giovanissimi manganellati a Pisa – sui cui espresse sco ...comozero

Tacchinardi a Tmw Radio: “Per me a Giuntoli non piace come gioca Allegri”: Alessio Tacchinardi ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: "Non meritava di perdere contro un Napoli tornato in palla, con davanti un giocatore straordinario ...tuttojuve

Grande Fratello, puntata 4 marzo: Marco Maddaloni torna in gioco Ecco cosa ha deciso. Stasera nessuna eliminazione: Questa sera il risultato del televoto del Grande Fratello decreterà un secondo candidato all’eliminazione: chi tra Anita, Simona e Perla si aggiungerà a Massimiliano Quindi nella puntata di questa ...leggo