Chi è Alessandro Condurro | Amminsitratore Delegato di L’Antica Pizzeria da Michele in the world e Boss in Incognito?

(Di lunedì 4 marzo 2024) La prima puntata del 2024 di “in”, condotta da Max Giusti su Rai 2, ha svelato la figura di, protagonista di successo nel mondo della pizza. In qualità di general manager e CEO, ha raggiunto vette straordinarie come amministratorede “dain the”. Questa storica attività, nata nel cuore di Napoli nel 1870, è diventata un brand di fama internazionale, radicandosi su tre continenti con centinaia di dipendenti. Il suo ruolo chiave ha contribuito a un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro nel 2023, rendendo laun punto di riferimento globale., vita privata Mentre la sfera ...

Ilva - indagato anche l’ex direttore Alessandro Labile nell’inchiesta sui picchi di benzene. C’è anche il nome di Alessandro Labile , ex direttore dello stabilimento di Taranto, nella lista degli indagati per il presunto inquinamento ambientale ... (ilfattoquotidiano)

Chi era Luigi Borghese - ex marito di Barbara Bouchet e padre dello chef Alessandro Borghese. Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Tra gli amori di Barbara Bouchet ce n’è stato uno che le è rimasto per sempre nel cuore, si tratta di Luigi Borghese , ormai ... (dayitalianews)

Incidente mortale in Melchiorre Gioia - chi era il motociclista Alessandro Brunello : campione di sollevamento pesi e preparatore atletico. Milano – L'amore per il sollevamento pesi . Il percorso prima da atleta e poi da tecnico federale, che nel 2021 gli era valso la Palma di bronzo, prestigioso ... (ilgiorno)

Questura, chi va e chi viene: Drago raggiunge Bellassai a Catania, Zelica Ferrauto a Messina: Movimenti alla questura di Perugia: due partenze e un arrivo. Lascia la Divisione anticrimine Alessandro Drago promosso a Catania come dirigente dell’ufficio di gabinetto del questore Giuseppe Bellass ...umbria24

Assange e gli altri, guai a chi tocca il potere: così finisce in tribunale chi protesta contro politici e aziende. Su FQ MillenniuM in edicola: Mentre Julian Assange rischia di non uscire mai più dal carcere, c’è chi finisce in tribunale perché denuncia l’uso di pesticidi o un impianto che appesta l’aria. Nel numero in edicola da sabato 9 mar ...ilfattoquotidiano

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, il triangolo con Ida Platano e il flirt televisivo: «Insieme è come San Valentino ogni giorno»: «Oggi posso dire di essere innamorato di Roberta». A giurare amore è Alessandro Vicinanza al settimanale Nuovo. Fino a qualche tempo fa il forista di Salerno - racconta ...leggo