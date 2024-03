“Che ne pensa di Schlein?” “Nulla | che le devo dire?” Barbara Alberti s’infuria e se ne va… video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) La scena, di qualche giorno fa, è tutta da ridere. In studio, a sottoporsi alle domande di Peter Gomez nel programma Rai “La confessione“, c’era la scrittrice femminista, molto ironica e critica, da sempre, però, sul politicamente “corretto” delle nuove femministe. La scena divertente è arrivata alla fine, quando Gomez ha chiesto allacosa nesse di Elly. Era il momento della confessione. La scrittrice ha abbozzato una risposta: “Che, l’ho vista, mi è simpatica come bambina, ma non hoda dirle,, non mi puoi fare questo, basta, me ne vado…”. E si è davvero alzata dalla poltrona per andarsene. Poco primaaveva “confessato” che ...