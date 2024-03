Champions League | ritorno degli ottavi | dove vedere Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-Psg

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sembrava un’impresa impossibile, ma i Biancocelesti adesso possono crederci. Lavola in Germania per dare battaglia ale tentare di conquistare il sogno dei quarti di finali di. Dopo la vittoria per 1-0 all’andata, il traguardo del passaggio del turno contro i tedeschi in crisi d’identità non sembra più così remoto. E potrebbe valere il riscatto di una stagione a due velocità, deludente in campionato e sorprendente in Europa. Forse la stessa voglia di rivalsa che anima i baschi della, in attesa di affrontare il Paris Saint Germain in casa, per una rivincita più complessa daizzare dopo il 2-0 di Parigi., ...