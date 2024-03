“Cerco la luce nel nero” | la dichiarazione d’amore di Valentino per il colore più profondo

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 4 marzo 2024) Life&People.it Unaper ilpiù: il, protagonista (mai banale) nella sfilataAutunno Inverno 2024/2025. Si basa su un fascinoso ossimoro la collezione mostrata alla Fashion Week di Parigi. Sessantadue look in total black quelli creati da Pierpaolo Piccioli che, ancora una volta, si affida al blocco diper svelare molteplici punti di vista del suo racconto, offrendo anche importanti riflessioni sull’attualità. Emblematico il titolo dello show: Le noir. Il buio che cerca laPierpaolo Piccioli si serve di look total black per immaginare i simboli della maison, svelando le sue infinite sfumature sui tessuti. Il concept è tra i più profondi mai sviscerati dalla casa di moda romana. ...