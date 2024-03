Cerca di Sfondare della Porta della Ex | Aggressione ai Carabinieri e Arresto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Teramo - Un episodio di estrema tensione si è verificato la scorsa notte, quando un uomo, visibilmente agitato, ha tentato di forzare l'ingresso dell'appartamentosua ex compagna, situato nello stesso edificio in cui risiede. L'intervento tempestivo deiè stato cruciale in questa situazione ad alto rischio. L'uomo, il cui nome non è stato reso noto dalle autorità, è stato arrestato con l'accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver opposto una forte resistenza durante il suo tentativo di ingresso nella casa dell'ex partner. All'arrivo dei militari, l'uomo ha reagito con ulteriori minacce e aggressioni, spingendo e minacciando fisicamente ipresenti. La situazione è diventata così tesa che sono stati necessari rinforzi provenienti dalle località di Pineto e Bisenti per ...