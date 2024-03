C' è parità di genere nel numero di atleti | e sono molte le iniziative messe in atto per garantire maggiore equità | nelle competizioni | nei simboli | nei nomi degli impianti sportivi | nella copertura mediatica Ma le differenze restano | e rispecchiano quelle della società A partire da dirigenti e manager | ancora soprattutto uomini come nelle aziende

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le Olimpiadi di Parigi 2024 che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto saranno speciali almeno per una ragione. Saranno le primestoria in cui, per la prima volta, gareggeranno tante donne quanti, nello stessodi gare e sport. Olimpiadi, la mascotte di Parigi 2024 non convince i francesi: «Sembra un clitoride» X ...