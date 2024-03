Castori vuole tenere alto il morale | Non dobbiamo perdere la fiducia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mentre in sala stampa arrivano i protagonisti, fuori dallo stadio è il capitano Eric Botteghin a chiamare a raccolta i tifosi in vista delle ultime dieci giornate di campionato decisive per la permanenza dell’Ascoli in Serie B. I tifosi lo vorrebbero ancora al centro della difesa a guidare la squadra e magari ad aiutarla sui calci piazzati a fare gol, ma Eric li placa subito: "Le scelte del mister vanno rispettate. Vi chiedo di starci vicino perché solo restando uniti possiamo agguantare la salvezza". All’interno del Cino e Lillo Del Duca, Fabriziomastica amaro. "Partita dura, molto combattuta che si è messa male anche oggi e alla fine ci ha costretto ad accontentarci del pareggio. Siamo rimasti in dieci poi in nove per l’infortunio di Pedro Mendes e non siamo riusciti a fare di più". Tanti i dubbi sull’espulsione di Viviano? "Episodio molto dubbio che ...