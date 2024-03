Castelvenere | inaugurate nuove opere importanti per la viabilità

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quella di oggi è una delle tanterealizzate che rientrano nella calendarizzazione degli interventi sullaprogrammati dalla Provincia di Benevento per i Comuni delle aree interne del Tammaro – Titerno”. Lo ha detto il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi presenziando, insieme al sindaco Alessandro Di Santo, alla inaugurazione della nuova rotonda stradale sulla S.S. Sannitica, realizzata proprio all’ingresso del comune di. “A nome della collettività – ha aggiunto il primo cittadino di– dico grazie al presidente Lombardi per aver consentito di portare a termine questeche servono non solo per la sicurezza stradale dei cittadini ma anche come bigliettino da visita per i turisti”. Per l’occasione, il Presidente ...

Benevento Province President Nino Lombardi to inaugurate New Roundabout at Castelvenere: It will be the President of the Province of Benevento, Nino Lombardi, to inaugurate the new roundabout on the Sannitica state road, built at the entrance of Castelvenere. Announcing this in a ...ilmattino