Castelforte “I danni del fumo” | l’incontro promosso dall’associazione “Castelforte produce”

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 4 marzo 2024)– “Idel, tutto quello che dobbiamo sapere per la nostra salute” è il titolo dele organizzato per il prossimo 9 marzo, alle 10, presso la palestra dell‘Istituto Omnicomprensivo di via Pozzillo, a, con igresso libero. Ad apriresaranno i saluti del prof. Amato Polidoro, dirigente scolastico del L'articolo Temporeale Quotidiano.