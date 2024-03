Caso Martina Rossi | il padre | “Scarcerati i due condannati nonostante non abbiano mai chiesto scusa La mia pena invece è incalcolabile”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Non so nemmeno da che parte cominciare, è chiaro che tenere i benestanti in prigione in Italia non è semplice. Pensa se a ammazzare come conseguenza di altro reato una ragazza di vent’anni a seguito di un tentativo di stupro di gruppo fosse stato un disgraziato, o un migrante”. Non rinuncia ad allargare lo sguardo Bruno, papà di, apricevuta la notizia dell’affidamento in prova e la conseguente scarcerazione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi,nell’ottobre del 2021 in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo contro la ventenne genovese in vacanza a Palma di Maiorca. Nelle motivazioni della Cassazione i giudici scrissero che la studentessa cadde “nel disperato tentativo di sottrarsi allo stupro”. “Quei due ‘bravi ragazzi’ in sostanza di carcere vero credo non ...