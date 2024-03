Caso Martina Rossi | i due condannati escono dal carcere | affidati ai servizi sociali

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Dopo la semilibertà, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi,a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo sulla studentessa genovese, morta a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, sconteranno la pena all'affidamento in prova ai. La loro condanna terminerà agli inizi del 2025. L'affidamento in prova aiè stato deciso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, in due distinti provvedimenti, di cui si è appreso in questi giorni. I due trentenni aretinisi trovavano già in regime di semilibertà. Albertoni ha ottenuto l'affievolimento del regime della pena il mese scorso mentre Vanneschi si trova in affidamento in prova già da luglio del 2023. ...

