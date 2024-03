Caso dossieraggio | ecco la lista dei nomi “spiati” Non solo politici | anche vip e calciatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – Sono oltre cinquemila interrogazioni ai sistemi informatici (dallo Sdi per i precedenti di polizia e alle bdati Serpico e Siva per scovare compensi, conti e beni immobiliari) in tre anni (2019-2022) effettuate dall’ex capo della squadra Sos (Segnalazione operazioni sospette) della procuratore nazionale antimafia, Pasquale Striano, di cui circa 800 ‘tracciati’ nel corso dell’indagine della procura di Perugia sul presuntocontestato al luogotenente della Finanza e, in parte al già sostituto procuratore Antonio Laudati. Molti sono, imprenditori mavip e personaggi del mondo del calcio. La maggior parte delle interrogazioni illegali alle bdati è avvenuta in prossimità dine politiche o di indagini giudiziarie. Questi sono ...