Caso Dossier | a certo giornalismo interessano mezze verità Sempre silenzio sulla sinistra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024). Una parola meravigliosa, bellissima e pericolosa, soprattutto per chi è e fa il giornalista.è la parola con cui il Pd sta difendendo i giornalisti al centro dell’inchiesta suiaggi di cui tanto si parla: «hanno detto la, quindi tutto bene…» è la spiegazione seguito dall’immancabile sostegno ai giornalisti coinvolti contro chi vuole limitare la «libertà di stampa». Ci mancherebbe altro, laprima di tutto, ma è davvero così? Anzi, è davvero giusto dire questo? Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori e la magistratura è che i giornalisti in questione abbiano usato la loro «fonte» per delle inchieste su persone che interessavano a loro e non alla fonte. Mi spiego; avendo fatto un decennio di cronaca nera e giudiziaria ho avuto anch’io persone che mi ...