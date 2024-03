Caso Dia | Salernitana furiosa | si valuta l’azione risarcitoria | pronta una maxi stangata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) La stagione dellaè nata sotto una cattiva stella. I campani sono ultimi in classifica, praticamente da inizio stagione, hanno raccolto appena 14 punti in 27 partite, sono la terza peggior difesa della Serie A (54 gol) e il peggior attacco (21 gol). Dati che prospettano una retrocessione in Serie B al termine della stagione, seppur la quota salvezza sia distante solo 9 punti. A complicare la situazione, già abbastanza difficile, si è messo anche ilBoulaye Dia, le grane relative al comportamento dell’attaccante ex Villarreal che nell’ultimo turno di campionato ha fatto molto discutere. Dia si rifiuta di entrare: lale vie legali Il calciatore, ‘nervoso’ da inizio stagione, probabilmente a causa del mancato trasferimento in Premier League, ha fatto sentire la sua mancanza alla ...