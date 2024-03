Casertana a Castellammare contro la capolista | Cangelosi | “Derby molto sentito”

Juve Stabia-Casertana, insidia derby per la capolista: le probabili formazioni: Allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, Juve Stabia-Casertana chiude il programma di tutta la ventinovesima giornata con il Monday Night. Fischio d'inizio fissato alle ore 20:30 agli ...tuttoc

Serie C: Il Taranto di Capuano e l’Avellino frenano ancora, Picerno bloccato in casa: la capolista Juve Stabia ospita la Casertana di Vincenzo Cangelosi allo “Stadio Romeo Menti” di Castellammare. Grande opportunità per le Vespe di Guido Pagliuca, che possono ulteriormente staccare il ...sport.virgilio

Juve Stabia – Casertana, questa sera la gara: il percorso consigliato per i tifosi rossoblu in trasferta: Oggi match day allo stadio ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia (NA) alle ore 20.30. IN DIRETTA su RaiSport Sky Sport NOW Tra i convocati prima chiamata per il portiere Maiello, classe 2007 dell’U ...casertaweb