Casale Napoli | l’agente | «Ne abbiamo parlato»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mario Giuffredi, agente didifensore della Lazio, hadel suo assistito e della richiesta delper lui a gennaio Mario Giuffredi, agente didifensore della Lazio, hadel suo assistito e della richiesta delper lui a gennaio. Le sue dichiarazioni a 1 Station Radio:– «La scorsa estate no, Lotito non lo avrebbe mai ceduto dopo i risultati della passata stagione. Tuttavia, questo inverno ne. Ilaveva bisogno di un difensore di determinate caratteristiche e c’è stata qualche possibilità in più».