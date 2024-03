Carrara | la fiera volano dell’economia | fari puntati su spiagge e ricezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – C’erano tutti al taglio del nastro della 44esima edizione della Tirreno Ct e della 25esima di Balnearia, il presidente della Regione Eugenio Giani, la rappresentante della Lega Susanna Ceccardi, l’assessore al Commercio Lara Benfatto. Le due manifestazioni ormai riferimento della ristorazione e dell’ospitalità, compresa quella delle, porteranno in città per quattro giorni centinaia di professionisti da tutto il mondo. Centinaia saranno anche gli operatori balneari che oggi arriveranno al complesso difiere per manifestare la loro preoccupazione in merito al futuro delle concessioni demaniali. Dalle 10 al Padiglione E ci sarà un confronto con il responsabile di Cna Balneari, Cristiano Tomei. "Dal punto di vista del cuore sono vicino ai balneari - spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani ...