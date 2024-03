Carnevali vanta | «Battuto squadre forti come l’Inter» Ma poi | «Perso tanti punti!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Giovanni, Amministratore Delegato del Sassuolo, prima sottolineala sua squadra sia riuscita nell’impresa di battere club. Poi però ricorda il declino dei neroverdi in campionato. ANNATA – Non un buon momento per il Sassuolo che, pur potendore di aver strappato treal, non riesce a rialzarsi in campionato. Adesso anche l’infortunio di Domenico Berardi che lo terrà fuori per tutta la stagione. Giovanni, ospite della trasmissione radiofonica “La Politica Nel Pallone”, dichiara: «Quella del Sassuolo è un’annata un po’ particolare. Il Sassuolo è una squadra che riesce a vincere contro lecosìInter, Juventus e anche Fiorentina, e ...