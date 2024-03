Carlo e Camilla in Australia entro l’anno? A Canberra scattano i preparativi

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) – L'si sta preparando a una possibile visita di ree della reginanella seconda metà del 2024. Il viaggio era già previsto, ma molti si chiedevano se fosse rimasto in agenda dopo l'annuncio che il sovrano è malato di cancro. Il premierno Anthony Albanese ha ora confermato che i

Il cancro di Carlo preoccupa sempre più. Anche se Buckingham Palace e il Re cercano di rassicurare i sudditi con messaggi positivi e di speranza in una ... (dilei)

Non si può certo affermare che quello che sta vivendo la famiglia reale britannica sia un momento felice e sereno. Negli ultimi tempi la Royal Family sta ... (thesocialpost)

La regina Camilla ha 76 anni, non è più una ragazzina e da quando il marito, Re Carlo sta affrontando le cure per il tumore e la nuora Kate è ancora ... (milleunadonna)

dopo Kate Middleton e Re Carlo III a preoccupa re ora ci pensa la saluta della regina consorte: Camilla . La notizia è arrivata da Londra nelle ore scorse. Per ... (caffeinamagazine)

Stiamo assistendo alla dissoluzione della famiglia reale britannica: Al momento non c'è nessuno al timone di casa Windsor: Carlo segue la terapia anti-cancro, Camilla se ne starà in vacanza ai Tropici e William appare e scompare per stare al fianco della misteriosament ...corriere

“Esausta per gli impegni”, la regina Camilla si prende una pausa: Dopo aver sopperito da sola all'assenza di re Carlo III, Camilla si è presa una settimana di stacco dagli impegni istituzionali ...donnamoderna

Royal Family, salgono i timori per la Regina Camilla: cosa sta succedendo: Non solo le condizioni di Re Carlo e quelle di Kate Middleton. Nella Royal Family sale l’attenzione attorno alla Regina Camilla. Periodo particolarmente teso nel Regno Unito per le condizioni di ...newsmondo