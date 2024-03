(Di lunedì 4 marzo 2024) Il viaggio, già previsto, non è ancora stato confermato ufficialmente dopo l'annuncio che il sovrano è malato di cancro L'si sta preparando a una possibile visita di ree della reginanella seconda metà del 2024. Il viaggio era già previsto, ma molti si chiedevano se fosse rimasto in agenda dopo l'annuncio

Il cancro di Carlo preoccupa sempre più. Anche se Buckingham Palace e il Re cercano di rassicurare i sudditi con messaggi positivi e di speranza in una ... (dilei)

Non si può certo affermare che quello che sta vivendo la famiglia reale britannica sia un momento felice e sereno. Negli ultimi tempi la Royal Family sta ... (thesocialpost)

La regina Camilla ha 76 anni, non è più una ragazzina e da quando il marito, Re Carlo sta affrontando le cure per il tumore e la nuora Kate è ancora ... (milleunadonna)

dopo Kate Middleton e Re Carlo III a preoccupa re ora ci pensa la saluta della regina consorte: Camilla . La notizia è arrivata da Londra nelle ore scorse. Per ... (caffeinamagazine)

Carlo e Camilla in Australia entro l'anno A Canberra scattano i preparativi: L'Australia si sta preparando a una possibile visita di re Carlo e della regina Camilla nella seconda metà del 2024. Il viaggio era già previsto, ma molti si chiedevano se fosse rimasto in agenda dopo ...adnkronos

Stiamo assistendo alla dissoluzione della famiglia reale britannica: Al momento non c'è nessuno al timone di casa Windsor: Carlo segue la terapia anti-cancro, Camilla se ne starà in vacanza ai Tropici e William appare e scompare per stare al fianco della misteriosament ...corriere

"Come sta Kate Middleton" Ma il Principe William non risponde e le porta dei fiori: "Come sta oggi Kate Middleton " chiede un giornalista al Principe William, mentre fa il suo ingresso all'AFC's Racecourse Ground di Wrexham, il più antico stadio di calcio internazionale al mondo ...gazzetta