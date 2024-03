Caprione Epic Trail | foto e classifiche della corsa di Lerici

Gp Parco Alpi Apuane, successo di squadra al Gran Premio del Monte Serra: secondo posto di categoria per Roberto Ria (nono assoluto); a Lerici (La Spezia), al Caprione Epic Trail, buone prove per Davide Pruno e Cristina Montagnani.luccaindiretta

Atletica leggera. Cantergiani è argento tricolore nel pentathlon Under 23: Decisiva per l’atleta della Self l’ultima prova degli 800: dal quarto posto in classifica è balzata al secondo.ilrestodelcarlino