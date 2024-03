Capodichino | tentano il “cavallo di ritorno” ed aggrediscono gli agenti | tre arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì scorso un uomo, originario di Caserta, aveva subito il furto della propria autovettura a Roma e, nella notte tra venerdì e sabato, era stato contattato da un uomo, a lui sconosciuto, che gli aveva comunicato che la sua auto si trovava a Napoli e, per la restituzione, avrebbe dovuto corrispondere una somma di denaro; per tali motivi, l’uomo si è messo in viaggio verso Napoli ed una volta giunto nella stazione di Napoli Centrale ha denunciato i fatti presso gli uffici della Polizia Ferroviaria. Gli operatori, pertanto, hanno immediatamente contattato personale della Squadra Mobile che, sin da subito, ha iniziato un’attività di indagine al fine di individuare i responsabili. Nella giornata di sabato, i poliziotti si sono recati in zona, luogo prestabilito per l’appuntamento, dove hanno individuato i presunti responsabili che ...