“Capisco tante cose” Grande Fratello | Garibaldi deluso dopo i fatti con Anita | “Ora vediamo”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024), dentro la casa tra gli inquilini cresce l’attesa per la nuova puntata di stasera, 4 marzo 2024. Quali saranno i temi della trasmissione? Tutti danno per scontato che si tornerà a parlare della fine della relazione di amicizia tra Giuseppe e, uno degli argomenti più caldi anche sui social. A questo proposito, propriopoco fa ha avuto un confronto in salone con altri due compagni di viaggio per spiegare come vede la cosa. Sono le due persone più vicine a lui in questo momento difficile: Paolo e Letizia. A loro ha comunicato di aver preso una decisione definitiva su. Leggi anche: “Bello mio, sei rovinato”., per Sergio si mette davvero male: Alessio lo ha scoperto...