Capaccio Paestum | resti umani sulla spiaggia | difficile risalire alla vittima

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe esseredare un nomepersona, probabilmente un uomo, cui apparteneva l’arto mutilato trovato ieri da un turistadella Licinella, a(Salerno). Gli accertamenti effettuati dai carabinieri della compagnia di Agropoli hanno confermato che si tratta deiossei di una tibia e di un piede, al quale sono ancora attaccati un calzino e una scarpa da ginnastica. Gli investigatori hanno posto il tutto sotto sequestro: ora dovranno essere effettuati i rilievi per provare a identificare il Dna della. Come riportano alcuni organi di informazione, a dare l’rme è stato un turista che stava passeggiando sull’arenile deserto con il suo cane. La ...

Orrore in spiaggia in provincia, trovata una tibia umana con la scarpa: a chi appartiene: Domenica mattina sono stati ritrovati in spiaggia a Capaccio Paestum i resti di una tibia e di un piede di un uomo: con tanto di tibia. L’arto mutilato è stato rinvenuto da un turista tedesco che ha ...vocedinapoli

Choc a Paestum: resti di un arto con scarpa sulla spiaggia, si pensa a un migrante morto in mare: Resti ossei sulla spiaggia Capaccio Paestum. La scoperta domenica mattina sull’arenile di Licinella da parte di un turista tedesco che passeggiava sulla battigia con il proprio cane nei pressi di una ...napoli.repubblica

Resti umani a Paestum, in spiaggia una gamba ancora con la scarpa trovata da un turista: Resti ossei sulla spiaggia di Licinella a Capaccio Paestum. Domenica mattina le onde del mare hanno restituito, nello specifico, parte della tibia ed un piede ...corriereadriatico