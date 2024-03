Caos arbitri | Rocchi convoca una riunione di emergenza Cè anche il caso Abbattista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Continua il momento delicato per gliin Italia. Gianlucahato urgentemente unadi tutti i fischietti della CAN che si svolgerà giovedì 7 marzo a Roma. Allasarà presenteil presidente della Figc Gabriele Gravina. Tra i punti all’ordine del giorno ci sarà molto probabilmentequello relativo a Eugenio, arbitro della sezione di Molfetta dismesso nel 2022 per ‘motivazioni tecniche’ e passato dalla stagione successiva al ruolo di VAR (regolarmente designato nelle gare di questa stagione). I problemi diAttraverso un lungo messaggio inviato via chat ai suoi colleghi e nei forum arbitrali,si è dimesso in seguito al servizio con cui Le Iene, la ...

De Paola: “Di Bello tra i più scarsi. Ha sbagliato anche Rocchi perché…”: Le ultime due espulsioni le potevi evitare, non ci sarebbe stato questo Caos. Sugli altri due episodi non vedo errori ... Lo devi codificare e non lasciare all'interpretazione. Mi piacciono gli ...fcinter1908

L’arbitro Abbattista si dimette e attacca: “AIA stuprata da mestieranti, già al lavoro i legali”: Continua il Caos totale all’interno dell’associazione italiana arbitri, visto che dopo il servizio de Le Iene con il caso Morganti dei voti alterati agli arbitri in Serie B tornato in auge, il ...calciocasteddu

Caos arbitri: Rocchi, tutta la verità su Di Bello, Lazio-Milan e Inter-Atalanta: Gianluca Rocchi, nell'appuntamento settimale di "Oper Var" su Dazn, è tornato sugli episodi più contestati dell'ultima, tormentata, settimana arbitrale. Il designatore arbitrale ha riportato il dispia ...sportmediaset.mediaset

Mauro: “Al Napoli hanno dato un rigorino…”.: Il rigore contro il Milan scatena la bufera: rissa tra Cesari e Ordine! Caos e caso arbitri: niente 'Di Bello' Le pagelle di Piantanida: Napoli-Juventus Juve, Napoli e Milan cercano… l'allenatore anti ...informazione

Il Caos di Lazio-Milan costa lo stop a Di Bello: Rocchi lo ferma per un mese: L'arbitro brindisino, non per la prima volta in carriera e neanche nel corso di questo campionato, sarà infatti fermato per un altro mese ...tuttonapoli