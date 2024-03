Can Yaman si sta preparando, mente e corpo, per diventare la perfetta Tigre della Malesia. Ma la scelta di impersonare Sandokan sarà quella giusta? (comingsoon)

Can Yaman non si ferma più. L’attore da quando ha ottenuto il successo in Italia, ma anche nel resto d’Europa è inarrestabile e si sta dedicando a tantissimi ... (velvetgossip)

Assisi (Perugia), 3 marzo 2024 – Blitz di Can Yaman all'istituto Serafico di Assisi , centro di eccellenza umbro per la riabilitazione e la cura di bambini e ... (lanazione)

Can Yaman dona tre apparecchiature ai ragazzi di un poliambulatorio ad Assisi: Sorpresa all'Istituto Serafico di Assisi, il Centro di eccellenza umbro per la riabilitazione e la cura di bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima: l'attore Can Yaman ha incontrato i ...today

Can Yaman, l’attore al Serafico di Assisi per incontrare i ragazzi: Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...oggi

Can Yaman, visita l’Umbria: “Un weekend alla scoperta del verde”: Can Yaman si sta godendo il relax prima di iniziare le riprese di Sandokan e ha trascorso il weekend in Umbria per visitare Assisi.tvdaily