Camorra | attentato alla cooperativa sociale a Succivo | “Volevano bruciare tutto Ma noi non molliamo”

(Di lunedì 4 marzo 2024) È il terzoin 7 mesi per laTerra Felix che coltiva su terreni confiscati al clan dei casalesi in provincia di Casera. Un uomo ha dato fuocosala convegni.

Valle, raid al multiservice è caccia agli attentatori si segue la pista dei clan: Nuovi sopralluoghi della polizia in via Ammaturo per l'attentato all'agenzia Az Service. Le indagini guardano con molta attenzione agli ambienti della criminalità organizzata.ilmattino

PAGINE & PAROLE / “IL BULLISMO È PARENTE DELLA Camorra” ANNA BRANDIFERRO INTERVISTA PADRE MAURIZIO PATRICIELLO: Nel Liceo “G. Milli”, da qualche giorno, c’èun’aula dedicata al musicista Giovanbattista Cutolo(detto Giogiò)ucciso il 31 agosto 2023 a Napoli per futili motivi, aveva solo24 anni. Hanno partecipato ...certastampa

Agguato a Scafati, il sindaco Aliberti: “La Camorra mi fa schifo, dobbiamo combatterla”: L’attentato camorristico a San Pietro, in una strada trafficata, quando ancora era giorno ci ha catapultati improvvisamente in una di quelle serie tv sulla malavita, sulla Camorra, sulla mafia…ma ...salernonotizie