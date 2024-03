Camminare fa bene “Contapassi“ da polso agli alunni delle medie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) In vistaOlimpiadi invernali del 2026, si punta a incentivare l’attività fisica tra i giovani. In questo contesto s’inserisce il progetto che, capitanato dal Coni, coinvolgerà anche glidel comprensivo Paolo Frisi di Melegnano e Cerro al Lambro. A ogni studente di seconda media verrà fornito unda, così che ciascuno possa verificare se ogni giorno ha totalizzato almeno 8mila passi. Ogni classe caricherà poi i passi totali su un’apposita app, in modo da calcolare le distanze coperte complessivamente e spingere gli studenti a una sana competizione. A coordinare l’iniziativa saranno gli insegnanti del Frisi Maurizio Ingala e Alessandro Tomà. Il progetto è stato ideato dal Coni di Trento come programma di avvicinamento a Milano-Cortina 2026. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti a un ...