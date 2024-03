Camion in bilico su un ponte in Kentucky | come hanno salvato l' autista

(Di lunedì 4 marzo 2024) È rimasta sospesa nel vuoto su unsopra il fiume Ohio per oltre 40 minuti, a circa 23 metri di altezza, dopo che il suoaveva sfondato la barriera di protezione a causa di un incidente nel quale erano rimasti coinvolti diversi veicoli. La disavventura a lieto fine è capitata a unasul Clark Memorial Bridge, a Louisville, nello Stato americano del. I Vigili del Fuocodovuto mettere in atto un soccorso "eroico" per poter salvare la conducente, utilizzando corde e scale per raggiungere iled estrarla dall'abitacolo. Una vera e propria lotta contro il tempo prima che il mezzo precipitasse nel fiume. La donna sta bene. Il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Louisville ha precisato che nessuna delle persone coinvolte nell'incidente è finita ...

Camion rimane in bilico su un ponte, il video: È accaduto negli Stati Uniti, in Kentucky Una donna è stata salvata dopo essere rimasta in bilico su un ponte, a bordo di un Camion, per circa 45 minuti. La conducente è rimasta illesa. L'autocarro si ...gazzetta

Camion in bilico su un ponte in Kentucky: spettacolare salvataggio dell’autista [VIDEO]: Un Camion coinvolto in un incidente è rimasto sospeso su un ponte in Kentucky lo scorso venerdì. La conducente è ...msn

Kentucky, Camion in bilico su un ponte: autista salvata: (LaPresse) È rimasta sospesa nel vuoto su un ponte sopra il fiume Ohio per oltre 40 minuti, a circa 23 metri di altezza, dopo che il suo Camion aveva sfondato la barriera di protezione a causa di un ...stream24.ilsole24ore