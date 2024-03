Camarda-Milan promessi sposi. Triennale pronto per il baby talento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Domenica prossima, 10 marzo, il nuovo “enfant prodige“ rossonero Francescofesteggerà il suo sedicesimo compleanno, e non sarà per lui solo un giorno speciale da trascorrere in famiglia o con gli amici. Con ogni probabilità quello che oggi è un felice “fidanzamento“ col, dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio matrimonio. Come previsto dal regolamento, infatti, il giovane attaccante delpotrà firmare il suo primo contratto da professionista, con durata. Da mesi nei piani alti di via Rossi se ne parla, perché dopo l’esplosione del giovanotto (già due presenze in prima squadra, compreso il debutto in serie A il 25 novembre 2023 in-Fiorentina) si ragiona su come gestire al meglio il potenziale enorme di uncosì precoce. Ci pensa pure ...