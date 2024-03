Calzona | “Grande segnale all’intervallo” | poi fa chiarezza sulle condizioni di Rrahmani

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) , sTermina Napoli-Juventus, ma allo stesso tempo comincia il post-partita in onda su DAZN. Arrivano quindi le parole di Francescosulla sfida. Torna a vincere un big match il Napoli, e lo fa quando il pubblico partenopeo lo desiderava maggiormente. Il successo sulla Juventus rappresenta infatti una vera e propria redenzione per la squadra azzurra, riuscita a trovare di carattere sia la rete dell’1-0 che a reagire al pareggio di Chiesa, strappando di cattiveria anche il gol del 2-1 con la ribattuta di Raspadori post-errore dal dischetto di Osimhen. Insomma, al Maradona non ci si è allenati ne da una parte ne dall’altra, con le prime parole sulla sfida giunte anche da Francesco, dopo il silenzio stampa ai microfoni di DAZN. Napoli-Juventus,sull’infortunio diTante occasioni sprecate, ...