‘Callas Tribute Prize a New York | premio speciale per il tenore Nicola Pisaniello

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTra fasti e onori, è attesa la partecipazione delcaudinoin Newper la premiazione al Callas, in programma il prossimo 7 marzo presso l’Auditorium del centro culturale di Newdove sarà celebrata l’indimenticabile soprano Maria Callas attraverso esibizioni canore e letterarie presentate da stelle del panorama internazionale. L’evento è organizzato dalla fondazione Melos International presieduta dal dott. Dante Mariti in collaborazione con la delegazione giornalistica Rai presieduta dal dott Claudio Pagliara. Il Callassarà preceduto il 5 marzo da una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati alla quale prenderà parte il...

Usa, Simona Molinari vince il premio Maria Callas di New York: Simona Molinari è stata insignita del Callas Tribute Prize NY . Il prestigioso riconoscimento internazionale, dedicato all’indimenticabile Diva, le verrà consegnato il 7 marzo a New York, in occasione ...ildenaro

Altro riconoscimento per l’aquilana Simona Molinari: che soddisfazione per lei: Riconoscimento importante per Simona Molinari. L'aquilana il prossimo 7 marzo riceverà un premio prestigioso per la sua carriera.abruzzo.cityrumors

A Simona Molinari il premio "Callas Tribute Prize NY": Roma, 19 feb. (askanews) - Simona Molinari è stata insignita del Callas Tribute Prize NY. Il prestigioso riconoscimento internazionale, dedicato all'indimenticabile Diva, le verrà consegnato il 7 ...spettacoli.tiscali