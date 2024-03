Calendario sci alpino | orari Are e Kranjska Gora Programma 9-10 marzo | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ultimo fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di scialle porte, prima della grande conclusione con le finali di Saalbach. Per entrambi i settori undedicato alle discipline tecniche: sabato ci sarà un gigante, seguito da una gara tra i pali stretti. Dopo la trasferta americana rientrano in Europa i maschi, con il classico appuntamento a(Slovenia). Le ragazze invece rimangono in Scandinavia, trasferendosi in Svezia, direzione Are. Marco Odermatt farà 10 su 10 in stagione? Un’altra vittoria del fenomeno svizzero nel sabato sloveno sarebbe da cineteca, un altro passo verso record che sembravano irraggiungibili. Intanto con il successo si porterebbe a 14 in stagione, che sarebbe record assoluto per il settore maschile. L’avversario che più lo ha messo in difficoltà è stato il ...