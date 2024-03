Calendario Mondiali allround e sprint speed skating 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dal 7 al 10 marzo terranno banco idi. Sull’anello di ghiaccio di Inzell, in Germania, ultimo appuntamento internazionale della stagione del pattinaggio di velocità pista lunga. Dopo i grandi risultati nella rassegna iridata su singole distanze e in Coppa del Mondo, la squadra italiana guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, è attesa da quest’altra competizione. Presente la compagine azzurra al gran completo. Nel settore maschile il leader non può essere altro che Davide Ghiotto. Il campione veneto, si è confermato n.1 dei 10000 metri e argento nei 5000. Da capire quali potranno essere le sue ambizioni in un format nel quale lo vedremo impegnato anche in specialità nelle quali ha maggiori difficoltà come i 500 e i 1500 metri. In gara anche Francesca ...