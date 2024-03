Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 | programma 5-9 marzo a Riccione | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dal 5 al 9, andranno in scena idiin vasca lunga a. La rassegna nazionale sarà valida per l’assegnazione dei titoli tricolori e anche per la selezione della formazione che prenderà parte alle prossime Olimpiadi di Parigi. Dopo aver affrontato le anomalie di uninternazionale che ha previsto i Mondiali nel mese di febbraio, gli Assoluti andranno a definire ulteriormente la compagine al via dei Giochi. Al via 732 atleti (378 maschi e 354 femmine) in rappresentanza di 180 società, per 1623 presenze gara e 78 staffette. Alcuni dei big che si sono già qualificati per le Olimpiadi non prenderanno parte a questo campionato o si cimenteranno in specialità differenti, al fine di lavorare e di allenarsi in vista di quel ...