Caldo e allo stesso tempo leggero | è il pezzo a cui non avevi pensato per questi giorni di passaggio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ci sono delle giornate a cavtra l’inverno e la primavera in cui fa ancora freddo la mattina e la sera, mentre durante il giorno il sole comincia a farsi sentire. Queiin cui le temperature cambiano in continuazione e in cui vestirsi in modo adeguato sembra quasi impossibile. Una soluzione smart perdilemmi moda potrebbe essere quella di puntare su un gilet di shearling. Ovvero su di un soprabito che ha quasi l’aspetto di un top e che ha in sé le caratteristiche di una giacca invernale così come di una primaverile. Un capo ibrido si potrebbe dire. Che si presta alle stratificazioni e che non assomiglia a nient’altro, mapotrebbe essere di ...