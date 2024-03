Calciomercato Milan | il Real Madrid offre Arda Guler e Moncada…

(Di lunedì 4 marzo 2024), ilstarebbe pensando al prestito per: tra le possibili squadre ci sono i rossoneri eVi ricordate l’affare che nel 2020 portò Brahim Diaz dalal? Ecco potrebbe esserci un nuovo prestito con una giovane promessa del calcio turco. Stiamo parlando di, trequartista classe 2005 dal talento cristallino. Il giovane è arrivato la scorsa estate in Spagna alla corte di Carlo Ancelotti, dal Fenerbahce per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Ad oggi, ha collezionato solo 3 presenze in Liga e 2 nelle coppe, anche a causa di alcuni infortuni. Con l’arrivo di Kylian Mbappé il prossimo anno, però, il ...

Leao e la musica: “Per me è amore. Vi spiego perché mi chiamo WAY45”: Rafael Leaoè abituato a fare grandi giocate in campo. Ma l'attaccante del Milan, oltre al calcio, ha un'altra grande passione: la musica. E proprio di questo ha parlato in un'intervista ai microfoni ...ilmilanista

Pioli ha l'obbligo di vincere per poter sperare di restare in rossonero. E puntare il trofeo arriverebbero altri 40 milioni: Arrivare in fondo all’Europa League e alzare la coppa, il 22 maggio a Dublino, farebbe più ricco il Milan. In bacheca (perché sarebbe il 19o trofeo internazionale, l’unico mai vinto nella storia del ...gazzetta

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale: "Marco Di Bello mi ha scritto mortificato dopo Lazio-Milan": CALCIO, SERIE A - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, ha commentato a Open Var l'operato dell'arbitro Marco Di Bello durante Lazio-Milan. "Si poteva fare meglio nel controllo della ...eurosport