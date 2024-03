Calciomercato Milan | Fabian Wolhlgemuth ds Stoccarda | mi spiace ma Guirassy…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 4 marzo 2024) Serhou Guirassy è uno dei possibili obiettivi per il prossimodel: le parole del direttore sportivo delloNiente è per sempre, neanche Olivier Giroud. L’attaccante francese è un punto fisso del, bomber e trascinatore della squadra di Pioli. A giugno, però, l’ex Arsenal potrebbe dire addio ai rossoneri e per questo il Diavolo si è subito messo alla ricerca di possibili sostituti. Tra i nomi presi in considerazione dalla dirigenza delc’è anche quello di Serhou Guirassy, attaccante rivelazione dello. Il classe 1996, infatti, ha segnato ben 20 goal in 18 presenze questa stagione in Bundesliga, diventando così uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. Acquistarlo non sarà però semplice, come sottolineato anche dal ds dello ...