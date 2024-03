Calciomercato Milan | Davide Calabria avanti un altro anno  I dettagli

(Di lunedì 4 marzo 2024)è pronto a rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 per un ulteriore. Ecco tutti i dettagli… La stagione delcontinua su alti e bassi e la fine del campionato si avvicina. Con la vittoria sulla Lazio, i rossoneri si sono portati a più 9 punti sulla Roma quinta e fuori dal discorso qualificazione Champions. Solamente alla fine giungeremo alle conclusioni e si valuterà l’operato di Stefano Pioli e capiremo se sarà lui sulla panchina del club di via Aldo Rossi il prossimoo no. Intanto, la dirigenza sta già pensando al futuro di alcuni giocatori, il cui contratto scadrà tra uno o due anni. Tra questi c’è anche il capitano del. Il suo accordo con ...

Calciomercato Milan , il Real Madrid starebbe pensando al prestito per Arda Guler : tra le possibili squadre ci sono i rossoneri e Moncada… Vi ricordate ... (dailymilan)

Serhou Guirassy è uno dei possibili obiettivi per il prossimo Calciomercato del Milan : le parole del direttore sportivo dello Stoccarda Niente è per sempre, ... (dailymilan)

Ciro Immobile nuovo #17 del Milan dall’1 luglio: Ibra a Roma per convincerlo | Arriva ad una sola condizione: Ibrahimovic è a Roma per convincere Ciro Immobile a diventare il nuovo centravanti del Milan, il bomber azzurro accetta solo a una condizione ...dotsport

ON AIR – De Rienzo: “Calzona può aiutare il Napoli, ottimo impatto di Traorè”: A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia: Con la Juventus il secondo indizio su un Napoli in ...napolimagazine

Di Bello, dallo stop per Lazio-Milan alla Champions: per quale gara è stato scelto: L'arbitro italiano è stato designato dalla Uefa per un match degli ottavi di finale di Champions League ...tuttosport