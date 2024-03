Calcio a 5

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Secondo hurrà di fila per l’OR (35), che passa 4-0 sul campo pesarese del Buldog Lucrezia (13) e rimane salda al posto d’onore della classifica di A2: ad aprire le marcature è capitan Edinho dopo 3’, il bis ad inizio ripresa è opera di Ruggiero, fino all’uno-due finale dei due sopracitati, che chiudono i conti con la doppietta personale. Serie B. Prosegue la marcia di avvicinamento della Real Casalgrandese (27) alle zone nobili della graduatoria: al PalaKeope i rosso-blu superano 3-1 la resistenza dell’Arpi Nova (22), andando a segno con Bonini, Vasquez e Raiola. Vittoria esterna, invece, per Bagnolo (29), che vince 7-2 in Liguria col Levante (15) grazie alle reti di Daniel Angel (2), Avino, Halitjaha, Veroni, Cacace e Muto. Serie C2. Il Futsal Shqiponja (37), secondo, travolge 11-1 il Ludovico Ferrara (16), con reti di Bulaj (2), Kabashi (2), Ben Hassen (2), Geraci (2), Mehmedi, ...