Calcio a 5 Opes | colpo del Foto Express contro La Coccinella

(Di lunedì 4 marzo 2024) Disputata la 2° giornata di Serie A Girone A e al 2° posto sale il Magik Pizza grazie ad una rimonta esaltante: primo tempo che si chiude sul 3-0 per la Baracca di Guendalo con il tap-in di Virgili, il tiro libero di Vandini e l’imbucata ancora di Vandini per Tassi; nella ripresa Kupsi ridà fiato al Magik Pizza, Alushi firma il pareggio con un eurogol su punizione, Antoniciuc realizza il sorpasso su tiro libero e ancora Kupsi la chiude sul 5-3. Cade il Bar Latravolto da un Barani incontenibile, 5 gol di cui 3 su punizione e 2 assist, entrambi per Gennari, per il bomber del(nella); per il Bar La, che domina per lunghi tratti, non basta la cinquina di Sgargetta. Successo agevole della Fonderia Zanetti, 5-1 all’intervallo, e 8-3 finale...