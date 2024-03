Calcio a 5 | la vittoria dell’Ecocity Genzano chiude la 23esima giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ladella stagione regolare 2023-2024 della Serie A dia 5 si è ufficialmente conclusa con l’ultimo match in agenda. L’Ecocitysi è imposto in rimonta 3-2, in casa, sulla Came Treviso, al termine di un match combattutissimo dove, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Di Guida, i laziali hanno fatto la differenza grazie al pareggio Luizinho, nel primo tempo, e poi nella ripresa per efffetto delle reti di De Oliveira e lo stesso Luizinho rintuzzando il ritorno avversario materializzatosi solo a metà con la rete di Del Gaudio. Di seguito il tabellino della partita. Prossimo turno in programma 7-8-9 marzo. Olimpus Roma sempre in testa alla classifica: prima con 58 punti. ECOCITY-CAME TREVISO 3-2 (1-1 p.t.)ECOCITY: Mammarella, Pina, De ...