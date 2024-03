Calcio a 5 La Polisportiva Victoria centra per la prima volta i play-off di Serie C2

(Di lunedì 4 marzo 2024) La squadra di Villa Strada di Cingoli si qualifica agli spareggi promozioni per lain 16 anni di storia: il commento di uno dei fondatori, Manuel Gianfelici, e del mister Leonardo Maccioni CINGOLI, 4 marzo 2024 – La-off diC2 dia 5 per lanella sua storia. La squadra villastradese di Maccioni, infatti, grazie alla vittoria contro la Nuova Ottrano di venerdì scorso, ha ottenuto la matematica qualificazione agli spareggi promozione con quattro partite d’anticipo. Il campionato dellaLa sezione dia 5 dellanasce ...

Del Genio ironico: "La Juventus è Polisportiva, quando pare sia andato tutto bene...": Ecco le sue dichiarazioni: "La Juve è Polisportiva, Gatti l’anno scorso ha fatto pugilato ed ora Cambiaso ha fatto rugby. C’era rigore su Kvara all’inizio e poi il secondo giallo di Cambiaso. Ed il ...areanapoli

Addio ad Antonio Gusmai, il "presidente" del Calcio femminile tranese: Addio ad Antonio Gusmai, industriale del mobile, primo presidente della gloriosa squadra di Calcio femminile "Gusmai Trani '80" che fondo' nel 1978. Antonio Gusmai fu al vertice della società fino al ...traniviva

Calcio, il Gricignano ne fa 9 al Castel Morrone per il compleanno del presidente Lettieri: Gricignano (Caserta) – Decisamente un regalo di compleanno coi fiocchi al presidente Andrea Lettieri che ha visto la sua Polisportiva Gricignano rifilare un ...pupia.tv

Gli Sparvieri tengono dietro l'Olimpia Umbria, Virtus Baschi in zona playoff: Nessuna variazione dopo la 18ma giornata per le prime posizioni della classifica del girone C. Al primo posto sempre gli Sparvieri Civitella del Lago dopo la vittoria per 3-1 sul Norcia: doppietta di ...sporterni

Calcio a 5 – Futsal Savigliano: 3-3 in C1 a Grugliasco e ko interno per l’Under 19: Con una beffa clamorosa, la seconda dopo quella della scorsa trasferta col Rosta, la Futsal viene rimontata nei secondi finali dal Top Five: andata sul doppio vantaggio prima della fine del primo ...ideawebtv