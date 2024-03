Cadde dal balcone per fuggire a uno stupro | scarcerati i due condannati per la morte di Martina Rossi I genitori | «Non hanno mai chiesto scusa»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso di scarcerare Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi,nell’ottobre del 2021 in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo contro, la studentessa genovese che morì cadendo da una Palma di Maiorca. Adesso, dopo la semilibertà,ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione, nota solo adesso, è stata presa dopo due diverse udienze, una per Vanneschi e una per Albertoni, risalenti rispettivamente allo scorso luglio e a metà febbraio 2024. Inevitabile l’amarezza deidi, Brunoe Franca Murialdi, secondo cui «il giudice ha sbagliato a concedere l’affido perché è venuto a mancare, proprio per questo, il ...

