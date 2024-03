“Cacciato dal ristorante dopo il gol di Raspadori” | clamorosa rivelazione dell’attore di Gomorra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Intervista allo storico attore dishock su quanto accaduto in unla rete diin Napoli-Juventus. Sono malato del Napoli. Ieri sera siamo andati ad Ancona e Jesi per fare il saluto in sala e poi siamo corsi in unma ci hanno, perché quando ha segnatoci siamo scatenati. Mi vergogno di me stesso, una signora si è girata e ha detto di mandarci via perché non ne potevano più, ma avevo già un precedente. All’epoca del primo film fatto con Servillo “Una vita tranquilla” ero in Germania ed era il giorno del famoso 3-2 a Torino con la doppietta di Hamsik e il ristoratore mi ha tirato i piatti dietro. Ho fatto saltare il tavolo e mi sono buttato a terrail gol ...