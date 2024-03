Caccia ai bagnini per l’estate | “Ci sono 4mila posti vacanti | ma ai giovani non interessa più”

(Di lunedì 4 marzo 2024)aiper: “Ci” Èaiin vista della stagione estiva: secondo quanto affermato da Roberto Dal Cin, presidente di Confapi Turismo, ne “mancano circa 4 mila in tutta Italia”. “Una volta aigarantivano vitto e alloggio, ora non più. Abbiamo a che fare con generazioni diverse e io credo abbia inciso anche il reddito di cittadinanza” aggiunge Dal Cin. Secondo quanto dichiarato gli operatori del sistema turismo lo stipendio di un bagnino si aggira intorno ai 1.400-1.500 euro al mese per otto ore al giorno, quattro la mattina e quattro il pomeriggio. Uno stipendio rimasto invariato nel tempo: quello che è cambiato è la scomparsa del benefit dell’alloggio. “La ...

